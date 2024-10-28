Москва, 28 октября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) оценили итоги муниципальных выборов, которые прошли в Камчатском и Забайкальском краях, Хакасии и Башкирии. Общие выводы изложены в отчёте, опубликованном НОМ 28 октября.

Илья Наймушин/РИА Новости

В Камчатском крае прошли досрочные выборы главы сельского поселения Каменское. Представитель партии «Единая Россия» Сергей Тынентекьев набрал 64,29%, за него проголосовали 162 человека. Самовыдвиженец Илья Гончаров набрал 33,33% (84 голоса). Явка составила 52,50%.

По данным замглавы Общественного штаба Камчатского края по наблюдению за выборами Андрея Метелицы, выборы прошли корректно.

«Высокая для села явка жителей подтверждает их осознанный выбор и доверие односельчанину», — отметил он.

В Хакасии прошли выборы главы Беренжакского сельсовета. Победу одержала кандидат от «Единой России», жительница села Беренжак Надежда Худякова. Ей отдали голоса 46 человек из 70 голосовавших. Явка составила 46,3%. Как отметили наблюдатели, выборы шли без сбоев.

В Башкирии выбирали депутатов Михайловского сельсовета Бижбулякского района. Явка составила 66,86%. Победили два кандидата от «Единой России» и самовыдвиженец. Все избирательные процедуры проводились членами комиссии корректно.

«Жалоб участники выборов не направляли», — сообщила зампредседателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова.

В Забайкальском крае на выборах депутатов Совета сельского поселения Булумское шестого созыва Оловяннинского района победили шесть представителей «Единой России» и четыре самовыдвиженца.

Главой городского поселения Калангуйское Оловяннинского района избрали кандидата от «Единой России» Людмилу Сиротову, которая набрала 49,49% голосов избирателей. Самовыдвиженец Елена Баранова набрала 46,94%.

Кроме того, в регионе прошли дополнительные выборы депутатов Совета в городском поселении Кокуйское Сретенского района. Здесь победили два кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Явка составила чуть менее 6%. Низкую активность избирателей председатель правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Роман Амплеев объяснил апатией среди местных жителей и социально-экономическими проблемами, которые не решаются много лет.

Как отметила доцент кафедры теории, истории и государственно-правовых отношений Байкальского госуниверситета Оксана Борисова, серьёзных нарушений за три дня голосования выявлено не было, жалоб от участников выборов не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в России 6–8 сентября прошли выборы в 83 регионах. В единый день голосования граждане выбирали губернаторов в 21 регионе. В 13 субъектах Российской Федерации выборы глав были очередными по истечении срока их полномочий, в восьми — досрочными.

Кроме того, прошли выборы в региональные парламенты и муниципальные выборы. В 26 регионах у избирателей была возможность голосовать дистанционно.

Согласно опросу ВЦИОМ, 60% граждан России исключили вариант недостоверности официальных результатов выборов. Возможность незначительных нарушений допустили 23% россиян, 37% заявили, что результатам можно полностью доверять.