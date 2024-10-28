Москва, 28 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram заблокировал RT на территории Украины, указав в качестве причины такого решения нарушение местного законодательства. Об этом российский телеканал сообщил 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в объяснении команды мессенджера, опубликованном в Telegram-канале издания.

Телеканал отметил, что ему не сообщили, что именно было нарушено.

Как передавало ИА Регнум, в Киеве ранее призывали заблокировать Telegram на территории Украины. Российский политолог Юрий Светов объяснил это тем, что мессенджер не даёт СМИ, подконтрольным киевскому режиму, стать единственным источником информации для населения.

Председатель нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк в апреле 2024 года заявила, что Киев ведёт переговоры с Евросоюзом о регулировании работы Telegram. Его призвали внести в перечень цифровых платформ, чтобы иметь возможность блокировать мессенджер или штрафовать компанию, которая им владеет.

В сентябре на Украине чиновникам и военнослужащим запретили использовать Теlegram на служебных гаджетах. Исключение сделали только для тех, у кого служебными обязанностями предусмотрено использование мессенджера.