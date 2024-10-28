Москва, 28 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Сыгравший в сериале «Глухарь» актёр Юрий Пономаренко найден мёртвым в своей московской квартире. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео Юрий Пономаренко

По предварительной информации, мужчина упал, разбил голову, потерял много крови и скончался. Ему было 49 лет.

По информации канала, на месте не было обнаружено никаких записок, а также следов криминала, обстановка в квартире на Высоковольтном проезде не была нарушена. По словам близких, Пономаренко злоупотреблял алкоголем.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Окончил Екатеринбургский театральный институт. С 1997 года служил в Театре Романа Виктюка, где сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Кот в сапогах».