Курск, 28 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В селе Сафоновка Курской области в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) получила повреждения усадьба помещика Иосифа Викторова, известная как «Дворец для любимой». Об этом 28 октября сообщило правительство региона.

Курская область

Здание входит в состав объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова «Дворец для любимой».

«По информации регионального Министерства по государственной охране объектов культурного наследия, сведения о разрушениях будут переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области», — отмечается в Telegram-канале правительства.

Там напомнили, что усадьбу возвели в стиле средневековых немецких замков по заказу помещика в знак его любви к молодой немецкой девушке. На территории построили также водонапорную башню, кухню с погребом, конюшни и ряд иных хозпостроек. Парк усадьбы украсили фонтаны и цветники.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября украинские войска обстреляли усадьбу князей Барятинских в посёлке Марьино Курской области. Повреждения получило административное здание на территории ансамбля. Никто из мирных жителей не пострадал.

В конце сентября ВСУ ракетным ударом уничтожили Глушковский краеведческий музей. Музей фактически потерян, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв. По его словам, от здания остался только остов, всё, что было внутри, погибло.