Киев, 28 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Индии Нарендры Моди прекратить его страны сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в конфликте на Украине. Он заявил об этом в опубликованном 28 октября интервью газете The Times of India.

По словам Зеленского, глава правительства Индии может повлиять на окончание конфликта на Украине и в этом «огромная ценность» индийской стороны для Киева.

Глава киевского режима также, говоря о заявлениях Моди о его готовности работать над установлением мира на Украине? потребовал от премьер-министра Индии действий, а не слов.

«Премьер-министр Моди может повлиять на окончание … [конфликта] <…> блокирование российской экономики, блокирование дешевого энергоресурса, блокирование оборонно-промышленного комплекса России приведёт к уменьшению возможностей Москвы вести … [военные действия] против нас», — сказал он.

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