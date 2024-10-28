Москва, 28 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) скоро может стать новой солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщили в понедельник, 28 октября, в Telegram-канале музыкального коллектива.

«Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда». Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за 6 лет», — говорится в заявлении группы.

Отмечается, что музыканты уже обговорили детали сотрудничества и начали совместную работу.

«Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждёт альбом в исполнении артистов», — дополнили в группе.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Альфа-банка» и певицы Инстасамки за совместный рекламный клип. Поводом стала жалоба гражданина, посчитавшего показанный в ролике образ обращения с деньгами спорным. Проверка не выявила нарушений, и дело закрыли.