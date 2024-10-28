Москва, 28 октября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Москве и Московской области обезвредили хакера, совершившего DDoS-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры в период проведения выборов депутатов Мосгордумы. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ведомства.

По данным службы, 61-летний мужчина в сентябре осуществил несколько DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы, в результате чего часть граждан не смогла проголосовать на выборах в Мосгордуму дистанционно.

Как отмечает ведомство, мужчина для осуществления атак использовал свой персональный компьютер, на который было установлено разработанное украинскими хакерами программное обеспечение.

Как передавало ранее ИА Регнум, в период подготовки и проведения единого дня голосования 8 сентября Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и Дистанционного электронного голосования. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв 8 сентября заявил, что во время голосования на выборах депутатов в Москве за ночь отразили почти 20 хакерских атак.

Ранее в феврале стало известно, что хакер Артём Хорошилов, арестованный в Москве по делу о DDOS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры, также был уличён в связи с кураторами из Украины — 33-летний математик из столицы состоял в онлайн-чатах, администраторы которых финансировали ВСУ.