Москва, 28 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Защита обжаловала арест экс-замглавы Минэнерго Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве на 175 млн рублей. Об этом 28 октября сообщил его адвокат Руслан Кожура.

«Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя», — процитировало его «РИА Новости».

Защита настаивает на непричастности чиновника к преступлению, так как до него документы визировали около 20 человек.

Как сообщало ИА Регнум, суд отправил под стражу Яновского до 24 декабря. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Адвокат указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника. О его задержании стало известно 24 октября. Экс-замглавы Минэнерго доставили на допрос к следователям.

В рамках данного уголовного дела также задержали заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова. Его обвиняют в преступлении по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд отправил его под домашний арест до 24 декабря.

Предварительно, в 2014–2023 годах должностные лица министерства заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт. Однако эти работы не были выполнены полностью.