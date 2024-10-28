Москва, 28 октября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. По итогам 2024 года прогнозируется рост российской экономики на уровне 3,9%. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

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Глава государства отметил, что, несмотря на замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) в III квартале текущего года, российская экономика продолжает свой рост.

«По оценке Минэкономразвития, за январь–август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%», — сказал он.

Путин уточнил, что позитивная динамика в промышленности поддерживает рост российского ВВП, и добавил, что за восемь месяцев индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающий сектор вырос на 8,1% и машиностроение — почти на 20%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября Путин рассказал, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне уже третий подряд месяц. Глава государства отметил, что в связи с этим особенно важно сокращение безработицы среди молодёжи в возрасте до 25 лет.

Президент РФ также потребовал закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в отечественной экономике, которые были достигнуты за последние годы. По его словам, для этого нужно постоянно анализировать положение дел в экономике и своевременно настраивать меры экономической политики.

Глава государства также указал на то, что одной из причин дисбаланса в экономике России являются незаконные санкции. Он добавил, что на ней также негативно отражаются и внутренние ограничения, включая дефицит кадров и технологий, а также логистику.