Нижний Новгород, 28 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Фонд народного единства учрежден правительством Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на территории региона.

Организации, заключившие соглашения о сотрудничестве, станут партнерами фонда. Они получат гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Речь идет, например, о предоставлении субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. Перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Организации, работающие по УСН, смогут жертвовать 1% от дохода.

Для сбора пожертвований Фонд народного единства откроет 12 отделений в Нижегородской области. Перевести деньги можно будет по официальным реквизитам фонда, а также в электронном формате.

Как отметили в правительстве региона, с созданием фонда появляется правовой механизм для объединения и систематизации помощи от организаций. «Когда-то именно в Нижнем Новгороде было сформировано Народное ополчение, а Козьма Минин занимался сбором первой пятины, или «пятой деньги». Этот чрезвычайный налог был введен правительством с согласия Земского собора весной 1614 года», — отметили в пресс-службе правительства региона.