Москва, 29 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В этом году пять с половиной миллионов школьников с 1-го по 9-й класс повысили уровень дорожной грамотности, приняв участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходила пятый год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего за время проведения состязания проверили и усовершенствовали свои знания более 20,8 млн участников.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

«Снижение аварийности на дорогах — задача, которая заложена в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». И в особом приоритете нашей работы — детская безопасность. В условиях растущего транспортного потока и расширения дорожной сети страны знание правил дорожного движения становится крайне важным. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходит при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги», зарекомендовала себя как эффективный инструмент просветительской работы», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что олимпиада из года в год получает большой отклик среди детей и родителей. И в этом году в ней приняли участие на 10% больше школьников, чем в прошлом году.

«С правилами дорожного движения в формате заданий и конкретных ответов знакомиться проще благодаря четкой структуре подачи материала», ― отмечает начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. Он уверен, что все те, кто хотя бы однажды проходил испытания дорожной онлайн-олимпиады, переносят теоретические знания на реальные условия, превращаясь в очень ответственных пешеходов, а в будущем и водителей.

На примере реальных дорожных ситуаций участники тренировались как правильно вести себя в качестве пешехода и пассажира, а также водителя велосипеда и электросамоката.

Так, в задаче «В дороге» школьникам нужно было понять, как правильно передвигаться в автомобиле с помощью бустера или детского автокресла, пристегнуть ремень безопасности, а также выбрать безопасное направление для выхода из машины. Задача «Транспорт» научила участников правильно ожидать общественный транспорт, безопасно заходить и выходить из него, соблюдать правила поведения в салоне, перевозить самокат, а также безопасно переходить дорогу после высадки. Именно с этими заданиями школьники справились лучше всего.

Вместе с тем задачи «Путь велосипедиста» и «На электросамокате», где проверяется знание правил безопасного передвижения на них, как и в прошлом году, остаются в топе наиболее трудных — с ними справились около 20% школьников.

Впрочем, четвероклассник из брянской школы №6 Никита отмечает, что задания не были сложными.

«Очень понравилось отвечать на вопросы олимпиады, которые представлены в форме игры с заданиями. Они совсем несложные, но над некоторыми нужно было подумать. Особенно интересные были задания про то, как правильно пользоваться электросамокатами — я люблю на них кататься», — говорит он.

Руководитель регионального развития платформы Учи. ру Илона Абаншина отмечает, что благодаря тщательно проработанным заданиям дети осознают реальные риски и учатся правильно реагировать в различных дорожные ситуациях.

«Уверена, что подобные совместные инициативы национальных проектов и образовательных платформ помогают эффективно донести важные знания до учеников по всей стране и способствуют повышению общей безопасности на дорогах», — говорит она.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области

В Вологодской области дорожную грамотность проверили более 22 тысяч ребят.

«Замечательная олимпиада, которая напоминает учащимся о правилах поведения на дороге, правилах езды на велосипеде и правилах пользования световозвращающими элементами», — поделилась директор одной из школ округа.

В Тамбовской области интерес к онлайн-состязанию проявили свыше 70% всех учащихся региона, а это — почти 67 тысяч школьников 1-9 классов. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД РФ по Тамбовской области Лариса Просандеева обратила внимание на то, что в заданиях моделируются реальные ситуации на дороге, и участникам предлагается найти безопасное решение.

Многие участники олимпиад уже применяют полученные знания на практике. К примеру, в школе №1 самарского села Приволжье теперь есть свой автогородок. Дети сами разработали проект: получилась модель проезжей части с дорожными знаками, автобусной остановкой, парковкой, пешеходными переходами.

«Если раньше школьники могли заниматься только по учебным пособиям, плакатам и стендам, то теперь у них появилась возможность изучать правила безопасного поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальному дорожному движению, но при этом без опасности жизни и здоровью детей и преподавателей», — отметил инспектор Госавтоинспекции по Приволжскому району Сергей Грецов.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента Владимира Путина, заботится о ремонте и строительстве автодорог, внедрении передовых дорожных технологий и обновлении пассажирского транспорта. Интенсивность дорожного движения растёт с каждым годом, расширяется дорожная сеть страны. Поэтому наравне с развитием дорожной инфраструктуры для формирования культуры поведения на проезжей части проводятся детские профилактические мероприятия.

В этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершается, и с 2025 года работа будет продолжена по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».