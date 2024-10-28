Лангепас, Югра, 28 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) похоронили четырёх участников спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Жители простились с погибшими Суратом Новрузовым, Артёмом Филипенко, Муктадирходжем Тураходжаевым и Максимом Сенько. Похороны прошли 20 октября.

«Эти ребята, выполняя боевые задачи по освобождению Донецкой Народной Республики от неонацистов, до конца остались верными Родине, долгу, присяге и братьям по оружию. Их имена навсегда вошли в летопись ратной славы России», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Администрация также выразила соболезнования родными и близких героев.

Как передавало ИА Регнум, ранее на похоронах участника спецоперации Артёма Дамбаева очередь тех, кто пришёл проститься с героем, растянулась на 40 км. Батальон, в котором он служил, попал в засаду, боец вместе с командиром вызвал огонь на себя, чтобы прикрыть танковую колонну, и погиб в ходе двухчасового боя.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что подвигами участников спецоперации гордится вся страна. Они проявляют такую же силу духа, которая веками отличала защитников России.