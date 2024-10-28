Москва, 28 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Возможности китайских автомобилей существенно уступают возможностям европейских и корейских машин в вопросах эксплуатации. Об этом со ссылкой на водителей и других участников рынка пассажироперевозок сообщила 28 октября газета «Коммерсантъ».

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше», — рассказал в интервью изданию председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

В то же время проблемы возникают и с ремонтом китайских авто — газета отмечает, что за последний год срок поставок импортных автозапчастей вырос в два раза и теперь составляет минимум 45 дней. Более того, многие автосервисы сталкиваются с поддельными деталями.

Как передавало ранее ИА Регнум, автомобили китайских брендов Haval и Chery вошли в тройку самых популярных на российском рынке по итогам периода за январь–сентябрь 2024 года.

В сентябре стало известно, что китайский автопроизводитель Soueast до конца этого года начнёт продавать в России свои автомобили. Компания представит флагманский кроссовер D-класса S09 и городской кроссовер C-класса S07 в сегменте C-SUV. Автомобили производят семиместными в базовой комплектации. Их сильными сторонами называют полный привод, классическую автоматическую трансмиссию и бензиновый турбомотор.