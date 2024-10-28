Москва, 28 октября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями. Об этом 28 октября сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В период с 13:00 до 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 10 беспилотников противника над Курской областью, по пять в небе над Орловской и Брянской областями, а также ещё один — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на понедельник, 28 октября, российские средства ПВО сбили 21 беспилотник самолётного типа украинских боевиков над российской территорией. Отмечалось, что 13 дронов из этого числа сбили над Белгородской областью, шесть — над Брянской, и ещё по одному — над Воронежской и Курской областями.

Позднее в этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинских дронов работниках предприятий. По его словам, одного из них направили на стационарное, а второго — на амбулаторное лечение.