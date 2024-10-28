Москва, 28 октября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Дни короткометражного кино» в Москве пройдет III Питчинг региональных киностартапов. На нем разработчики новых инновационных технологий в киноиндустрии представят свои проекты.

Александр Кряжев/РИА Новости

Главным критерием отбора финалистов станут программные и аппаратные решения в области производства контента и медиапотребления, технологические разработки, которые помогут оптимизировать процесс кинопроизводства, а также — проекты, использующие технологии нейросетей и искусственного интеллекта. Экспертное жюри уделит особое внимание опыту команды и потенциалу масштабирования проекта на федеральном и международном уровнях.

Лауреаты получат поддержку на продюсерское и юридическое сопровождение проектов и заключение соглашений с ведущими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку своего проекта.

«В эпоху цифровой трансформации технологическое развитие кинематографа становится не просто желательным, а жизненно необходимым условием для сохранения конкурентоспособности отрасли», — отметил генеральный директор продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин. По его словам, питчинг региональных киностартапов — это уникальное событие в индустрии, которое направлено на поиск и популяризацию инновационных технологических решений в области кинематографа. Он представляет собой ответ на вызовы времени и платформу для тех, кто готов создавать будущее российского кино.

«Мы понимаем, насколько важно для молодых талантов и энтузиастов получить возможность напрямую представить свои идеи профессиональному сообществу», — заявил креативный продюсер III Питчинга региональных киностартапов Павел Перегудов. Главной задачей питчинга он считает помощь каждому участнику в раскрытии потенциала его идеи, обучение языку индустрии.

«Мы стремимся создать площадку, где каждый инноватор сможет громко заявить о себе и найти поддержку среди не только признанных профессионалов кинематографа, но и инвесторов», — подчеркнул Перегудов.

Заявку на участие в питчинге можно подать до 1 декабря 2024 г. включительно. Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 6 декабря. По итогам отбора авторы смогут принять участие в очной защите проектов перед представителями киноиндустрии на Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).

Ранее питчинг региональных киностартапов проходил в декабре 2022 года в Москве и в июле 2023 года в Калининградской области. Участие в них приняло 48 проекта из 14 регионов РФ, 18 из которых вышло в финал и было представлено на очной защите. Некоторые уже перешли в стадию получения финансирования и заключения договоров о сотрудничестве, в том числе Российская платформа звуковых эффектов и production-музыки «Звуки. Музыка», павильон-конструктор «Вольтаж», электронная кинохлопушка IMSLATE и другие.