Москва, 28 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Существующие в российской экономике сложности и дисбалансы вызваны в том числе внешними санкциями. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, помимо санкций на экономике негативно отражаются и внутренние ограничения, такие как дефицит кадров и технологий, логистика.

Как сообщало ИА Регнум, на совещании российский лидер отметил рост российской экономики. За период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы, подчеркнул глава государства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные антироссийские санкции не достигнут целей, которых желают добиться их авторы. Сейчас Россия сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий, добавил он.

Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.