Москва, 28 октября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР являются попыткой задним числом оправдать отправку на Украину военных стран НАТО, которые уже давно там. Об этом 28 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Военнослужащие западные уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и ЕС против нашей страны. Мы это прекрасно знаем. Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что текст договора в КНДР опубликован и никак не нарушает положения международного права, потому что предполагает в том числе оказание содействия, если на одну из стран-участниц договора будет совершено нападение.

«Так что здесь наша позиция абсолютна честна, открыта. А вот лукавые заявления о том, что «мы под каким-то предлогом направим войска на Украину» — это, наверное, просто попытка «задним числом» оправдать то, что уже давно происходит», — добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, договор между Москвой и Пхеньяном был подписан лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном 19 июня по итогам переговоров. 24 октября Госдума ратифицировала его. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что соглашение Россией и КНДР подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.

Путин рассказал, что согласно четвёртой статье договора РФ и КНДР одна из сторон немедленно оказывает военную помощь всеми имеющимися у неё средствами, если другая сторона окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств.

Путин также отметил, что Россия и КНДР сами решат, как именно применять эту статью. Москва никогда не сомневалась, что Пхеньян относится к договорённостям двух стран серьёзно, добавил он.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. При этом он напомнил о договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Путин отмечал, что в использовании корейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.