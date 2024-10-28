* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Брянск, 28 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Капустин (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) причастен к убийству двух мирных жителей Брянской области. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщила прокурор Западного окружного военного суда.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В убийстве также обвиняются Кирилл Канахин, Александр Галанов и Алексей Огурцов и Антон Зырянов (все четверо внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Они незаконно пересекли границу России в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами, зайдя в два села в Брянской области.

«Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребёнка», — заявила прокурор на суде.

Кроме того, они обвиняются в том, что ранили ещё несколько мирных граждан, сожгли один дом и объекты инфраструктуры, а затем заминировали местность вокруг домов. При разминировании местности сотрудник Росгвардии получил ранение.

Представитель стороны обвинения уточнила, что по делу будет допрошен 91 свидетель.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ признала Капустина организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года. В ноябре Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в госизмене и террористической деятельности и заочно приговорил к лишению свободы пожизненно.

Росфинмониторинг 15 апреля 2024 года внёс РДК в перечень террористических и экстремистских организаций. Она была создана на Украине в 2022 году при поддержке украинских разведки и армии. РДК входит в состав ВСУ.

В сентябре появилась информация о том, что Капустину грозит ещё один пожизненный срок. Он обвиняется в совершении преступлений по десяти статьям Уголовного кодекса России, в том числе в теракте, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.