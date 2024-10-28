Москва, 28 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Изображение памятников мусульманской и православной архитектуры на новой банкноте в 1000 рублей показало пример укрепления межрелигиозного диалога. Об этом 28 октября заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Ранее банк России решил провести народное онлайн-голосование за символы для новой купюры, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Окончательный список символов планируется представить в конце ноября.

По словам Крганова, хорошим примером может стать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого рядом расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

«Это уникальное соседство подчеркивает символичность и глубину отношений между религиями, демонстрируя богатое историческое многообразие культур и верований, сосуществующих на протяжении веков в гармонии и мире», — процитировало его «РИА Новости».

Муфтий уверен, что такие символы подчеркнут ценность уважения между представителями разных культур и религий в России.

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль Самигулин в свою очередь предложил изобразить на банкноте мечеть Кул-Шариф в казанском Кремле, Болгарскую исламскую академию (БИА) и сам город Болгар.

Как сообщало ИА Регнум, модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей уже поступили в Алтайский край. Первыми их также увидят жители Пермского края. На банкноте номиналом 5000 рублей изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты можно увидеть стелу «Европа — Азия», а на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

При этом банк России перенёс выпуск новой 500-рублёвой купюры. По её дизайну также решено провести народное голосование. После него потребуется около года на подготовку выпуска обновлённой банкноты, поэтому новые даты выпуска пока не определены.