Москва, 28 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска Харьковской области. Видео опубликовано 28 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты цели были переданы лётчикам, которые уничтожили её точным попаданием авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции.

В министерстве подчеркнули, что в момент нанесения удара в пункте временной дислокации находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Минобороны показало видео поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в Донецкой Народной Республике. На кадрах виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.

3 октября оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ с помощью ФАБ-3000 на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Пресс-служба министерства уточнила, что вражеский склад находился возле посёлка Разлив.

Днём ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео мощного взрыва в Волчанске. Журналист предположил, что ВС РФ применили детонирующую авиационную бомбу повышенной мощности ОДАБ-9000. Однако эксперты усомнились в этом, напомнив, что конструкторы ОПК говорили о нецелесообразности ставить унифицированный модуль планирования и коррекции даже на бомбы ФАБ-5000.