Москва, 28 октября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. России необходимо закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции в экономике, достигнутые за последние годы. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости / POOL

«Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», — сказал глава государства на совещании, посвящённом экономическим вопросам.

Также президент отметил, что безработица в России уже третий подряд месяц находится на рекордно низком уровне.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания 28 октября Путин положительно оценил развитие российской экономики. По его словам, она продолжает расти. За период с января по август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам 2024 года показатель составит 3,9%, что превысит среднемировые темпы. Международный валютный фонд спрогнозировал рост в 3,2%. Опережающий тон задаёт промышленность, отметил глава государства. Данные показатели, добавил он, свидетельствуют о загрузке предприятий заказами и стабильной работе трудовых коллективов.

Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

Ранее в сентябре глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Путиным заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прежние прогнозы показывали рост районе 1–2%, теперь эксперты говорят о 3,8%.