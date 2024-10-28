Москва, 28 октября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Безработица в России уже третий подряд месяц находится на рекордно низком уровне. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в этой связи особенно важно то, что сокращается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет, которая за год снизилась на 1,6% (с 11,6% до 9%).

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября глава государства заявил, что в РФ уже практически нет безработицы, однако сохраняется задача по повышению производительности труда. Путин также назвал движением в правильном направлении открытие в России новых технологичных производств.

Президент РФ в конце августа отмечал, что отечественная экономика, как и в 2023 году, растёт хорошими темпами. Он утончил, что в первом полугодии валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, в то время как безработица остаётся на рекордно низком уровне составив в июне 2,4%.