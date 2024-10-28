Москва, 28 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Москва полагает, что исторические связи народов России и Франции нельзя искоренить, и надеется на преодоление нынешнего кризиса во взаимодействии стран. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном в понедельник, 28 октября, по случаю столетия установления дипломатических отношений между Россией и Францией.

Alexis Sciard/Global Look Press

«В Москве убеждены, что никому не под силу искоренить те чувства симпатии, уважения и сопричастности историческим судьбам друг друга, которые связывают народы России и Франции. Через какие бы испытания ни пришлось ещё пройти российско-французским отношениям, французский народ скажет свое слово, и наши страны преодолеют нынешний кризис», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчеркнули, что дружба с Россией всегда была выгодна Франции, тогда как конфронтация — никогда. В МИД также напомнили об исторических вехах отношений Москвы и Парижа, упомянув роль Иосифа Сталина и президента Франции Шарля де Голля в укреплении взаимодействия стран и выразив сожаление из-за отхода Франции от традиций конструктивной совместной работы.

«После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году французские власти, предав забвению голлистские традиции и не считаясь с интересами собственных граждан, не только присоединились к антироссийским санкциям, но и на пару с Германией занялись дипломатической имитацией урегулирования кризиса вокруг Украины», — заявили в МИД.

Также в ведомстве полагают, что, как и век назад, Западу так или иначе придётся признать новый миропорядок, в противном случае Франция может остаться вне политических процессов.

«Доминирование Запада уходит в прошлое, Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов»,— отметили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции заявляли о подготовке к войне с Россией. Так, генерал Бертран Тужуз высказывался о наличии врага, с которым необходимо воевать, а также об отработке Францией переброски сил в Восточную Европу для противостояния России.

Москва неоднократно заявляла, что не угрожает европейским странам. 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия в ходе спецоперации на Украине защищает свои интересы. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем превращении ЕС в «оборонный союз» подтверждает курс на милитаризацию Евросоюза, подчеркнул Песков.