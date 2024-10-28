Москва, 28 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Традиционная вечеринка DFM Dance Party прошла в столичном клубе VK GIPSY. На сцену вышли популярные исполнители российской танцевальной музыки: Саша Санта, DJ Dimixer, DJ Safiter, DJ Nejtrino, GAYAZOV$ BROTHER$ и многие другие.

DFM В Москве состоялась вечеринка DFM Dance Party

Гостей ждал сюрприз. Так, Ханна и Мона запускали в зал билеты на премию «Звезды хайпа», которая пройдет 19 ноября на сцене «LIVE Арена». Десятки посетителей вечеринки стали обладателями пригласительных на премию.

«Я уже раза четыре выступала на вечеринках DFM. Люди здесь заряженные, они привыкли к хорошей музыке, и выступать на таких вечеринках — настоящий кайф», — поделилась эмоциями Ханна.

«Это очень классная вечеринка! Мы очень рады участвовать и всегда готовы поддержать своим выступлением мероприятия DFM», — рассказали о своих впечатлениях «Мохито».

DFM Dance Party — серия танцевальных вечеринок, которую радио DFM запустило в 2022 году в честь своего 22-летия. На них звезды, диджеи и слушатели собираются на крупнейших танцевальных площадках столицы.