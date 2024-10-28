Бердянск, Запорожская область, 28 октября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Администрация Бердянска назвала ложными сообщения о взрыве, который якобы 27 октября прогремел на мосту между проспектом Восточный и микрорайоном Колония в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Алексей Майшев/РИА Новости

В украинских СМИ утверждалось, что во время осмотра места инцидента прозвучал ещё один взрыв, в результате которого погибли два человека.

«По официальной информации от компетентных органов, все это очередная ложь и фантазии украинских пропагандистов. Мосты все целы, в чем легко могут убедиться сами бердянцы», — указано в Telegram-канале администрации.

Городские власти уточнили, что накануне действительно были слышны взрывы. Силовые структуры последние три недели проводят учения на территории Запорожской области, пояснили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в базе украинского «Миротворца» появилась фотография канадского актёра Райана Гослинга. В карточке на сайте изображён мужчина в форме, рядом с которым стоит пометка «ликвидирован». Утверждается, что это сотрудник управления ФСБ по Курской области младший лейтенант Родион Гослов, якобы погибший 31 августа в окрестностях посёлка Коренево в курском приграничье.

13 августа власти Льгова в Курской области назвали фейком сообщения о том, что военнослужащие ВСУ якобы дошли до города и находятся в 15 км от Курской АЭС. Там отметили, что украинская армия могла добраться до города разве что в своём воображении. Бойцы продолжают своё «продвижение» вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями, пояснили в администрации.