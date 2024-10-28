Москва, 28 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Подразделения российской армии за последние сутки отразили семь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области и продолжили наступать. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Отражены семь контратак противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населённых пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово», — говорится в сводке министерства.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военных убитыми и ранеными, трое сдались в плен. Также российские бойцы уничтожили три бронемашины и четыре автомобиля.

Общие потери украинских войск в Курской области за сутки составили: более 350 бойцов, семь единиц бронетехники, семь артиллерийских орудий, в том числе пять САУ Paladin, три миномёта, командно-штабная машина и 17 автомобилей. С начала вторжения в регион 6 августа ВСУ потеряли более 27 530 военнослужащих, 177 танков, 1224 единицы различной бронетехники и другое вооружение.

Как передавало ИА Регнум, за предыдущие сутки российский бойцы, действующие в курском приграничье, отразили восемь контратак ВСУ. Потери противника за сутки в ходе этих попыток наступлений составили 60 военных. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября сообщил, что российские бойцы окружили в Курской области группировку ВСУ численностью около 2 тыс. военных и приступили к её ликвидации. Украинские военные пытаются вырваться, но все попытки безуспешны.