Москва, 28 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Экипажи танков 150-й гвардейской мотострелковой дивизии армии России, которая входит в состав российский группировки «Юг», на основе полученного в зоне СВО опыта, создали устройство для защиты от FPV-дронов, издалека напоминающее дреды — причёску, представляющую собой свитые в тугие жгуты волосы.

Станислав Красильников/РИА Новости

Устройство представляет из себя надстройку над башней танка, сделанную в виде привычного «мангала» и дополненную промышленными стальными канатами по периметру крыши. Расстояние между последними рассчитано так, чтобы заряд вражеского FPV-дрона детонировал, не доставая до танковой брони. Беспилотник противника практически не сможет пролететь через такие «дреды».

«Это мы доработали, сами спроектировали — когда FPV ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она», — привело слова командира танка с позывным Федя «РИА Новости».

По его словам, на боевую машину также установили дополнительно средство радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября военные 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка совершили на горящем танке «эпичный» прорыв в город Селидово в Донецкой Народной Республике. Танкисты армии России прорвались в населённый пункт с южной стороны.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что танк ВС России «Царь-мангал» смог пережить свыше ста попаданий дронов и ракет противника. Экипаж боевой машины не пострадал и продолжает выполнение боевых задач.