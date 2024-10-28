Москва, 28 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне проведения специальной военной операции свыше 2045 военнослужащих. Об этом стало известно в понедельник, 28 октября, из данных Министерства обороны России.

David Young/Global Look Press

Отмечается, что в зоне ответственности группировки российских войск «Север» украинские формирования потеряли за это время до 115 бойцов, бронетранспортёр, четыре автомобиля, орудие «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

В зане действий группировки армии России «Запад» украинские формирования за сутки потеряли более 570 боевиков, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, шесть пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и британское орудие L-119.

В зоне действия военных российской группировки «Юг» ВСУ за это время лишились более 665 бойцов, 14 автомобилей, гаубицы Д-30, гаубицы М198 и четырёх орудий М119 производства США.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Цукурино Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

На этом направлении украинская армия за сутки потеряла свыше 520 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.

Кроме того, ВСУ лишились до 115 военнослужащих в зоне отнесенности группировки российских войск «Восток». Они также потеряли на этом направлении семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, а также американские гаубицу М198 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Помимо этого, украинские формирования лишились до 60 боевиков в зоне действия группировки армии России «Днепр», а также потеряли шесть автомобилей, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 октября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска потеряли с 19 по 25 октября более 11,3 тыс. бойцов на границе Луганской Народной Республики. По его словам, ВСУ за это время также лишились 115 единиц автомобильной техники, 92 различных бронемашин, 12 танков, четырёх пусковых установок реактивных систем залпового огня, 114 орудий полевой артиллерии, 22 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых складов с боеприпасами.

По данным Минобороны РФ на 27 октября, суммарные потери украинских формирований с момента их вторжения в приграничье Курской области составили более 27,1 тыс. бойцов. ВСУ также потеряли на этом направлении 693 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций радиоэлектронной борьбы, 11 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны и 22 единицы инженерной и другой техники.