Киев, 28 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Телевизионная вышка в освобождённом ВС РФ Горняке в Донецкой Народной Республике (ДНР) использовалась киевскими властями для трансляций украинских телепрограмм на территорию ДНР. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило издание «Украинская правда».

Ukrinform/Global Look Press

«В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 м. Эта башня является самой высокой за время независимости Украины», — сказано в материале.

По данным издания, украинские военные, помимо закрепления российской армии в Горняке, также фиксируют её продвижение в Селидово, Богоявленке и Новоукраинке.

Как передавало ИА Регнум, российские военные водрузили флаг на крыше здания в Горняке в ДНР 26 октября. Оборону противника прорвали танковые подразделения при поддержке штурмовых групп.

27 октября военные группировки «Центр» освободили населённый пункт Измайловка в ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили до 600 человек, также украинская армия лишилась 16 единиц техники.