Москва, 28 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Открытую часть беседы в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС в Казани отменили по просьбе главы международной организации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 октября на брифинге.

Alexander Kazakov/Sputnik Via/Global Look Press

«Да, она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша, всё-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу», — ответил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Путин и генсек ООН в ходе встречи обменялись мнениями по различным вопросам.

Как передавало ИА Регнум, Гутерриш прибыл в Казань 23 октября. Кроме встречи с Путиным, он выступил на пленарном заседании в формате «БРИКС+/аутрич». По информации офиса генсека ООН, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с тем, что необходимо добиваться полного прекращения огня в секторе Газа и Ливане.

Позже Гутерриш заявил о важности саммита БРИКС, так как подобные мероприятия способствуют объединению разных стран и таким образом помогают решать глобальные проблемы. Он также назвал Казанский кремль «великолепным чудом света».

По информации МИД России, Путин на встрече с Гутерришем напомнил, что в Уставе ООН пункт о праве наций на самоопределение стоит перед пунктом о территориальной целостности. Генсек ООН в свою очередь настаивал на приоритете принципа территориальной целостности.