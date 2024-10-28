Москва, 28 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Кремлю нечего сказать об американском рейтинге, в котором армия России стала сильнейшей в мире по итогам 2024 года. Об этом 28 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее военный журнал U. S. News and World Report опубликовал рейтинг армий мира с российской на первом месте. На второй и третьей строчках списка расположились вооружённые силы США и Израиля, на четвёртой — Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость», — заявил спикер Кремля.

По его словам, критерии составления рейтинга неизвестны, поэтому невозможно дать ему оценку.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия, как бы ни окончился конфликт на Украине, выйдет из него сильнее, чем была. По словам генерала, у НАТО после завершения Россией специальной военной операции появится противник с реальными навыками, обученными войсками и «чёткими намерениями».

В тот же день стало известно, что американский журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году. Авторы материала отметили, что ни один список лучших современных танков не может обойтись без Т-14, разработанного «Уралвагонзаводом». В «Армате» экипаж из трёх человек более защищён за счёт того, что полностью находится в основном корпусе, а не в башне.