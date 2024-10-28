Москва, 28 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Россия отвергает головные обвинения в свой адрес якобы во вмешательстве в выборы парламента Грузии. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Отвергаем такие обвинения. Чуть что, сразу обвиняют Россию во вмешательстве, эти обвинения носят голословный характер», — сказал он, комментируя слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о якобы вмешательстве Москвы во внутренние дела Грузии.

Песков отметил, что состоявшиеся в стране выборы являются отражением мнения народа республики, и в этой ситуации важно невмешательство со стороны третьих стран, так как это является внутренним грузинским делом.

Представитель Кремля добавил, что в данный момент наблюдаются попытки дестабилизации ситуации в Грузии и вмешательства в её дела, подчеркнув, что они исходят не от России.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября президент Грузии не признала результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она назвала эти результаты «тотальной фальсификацией», бездоказательно обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела в Грузии и призвала жителей страны участвовать в протестах.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. ЦИК республики признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). По итогам обработки всех бюллетеней, правящая «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии страны, которые получили суммарно 37,78% голосов.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов. Они также отказались работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин 27 октября заявил ИА Регнум, что голосование на выборах в Грузии прошло максимально спокойно и правомерно. По его мнению, на это фоне грузинской оппозиции будет очень непросто раскручивать тему «несправедливости» итогов выборов.