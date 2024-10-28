Нью-Дели, 28 октября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС подарил президенту России Владимиру Путину картину в технике сохраи. Об этом 28 октября сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.

AP/TASS

Отмечается, что картина написана в округе Хазарибагх в штате Джаркханд на востоке Индии.

Сохраи — народная традиция живописи, произведения искусства изображают животных, птиц и природу. В них преобладают натуральные краски и цвета. В качестве кистей для рисования используются ветки растений и солома.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Путин тепло поприветствовал Моди на встрече, политики обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань для участия в саммите БРИКС.

Моди отметил, что его второй за последние месяцы визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией. Он поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил уверенность в росте глобального влияния БРИКС.