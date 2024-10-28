Москва, 28 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Принятые меры по обеспечению безопасности на прошедшем в Казани саммите БРИКС находились на высочайшем уровне, заявил 28 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Sergey Elagin/Global Look Press

«За всем этим стояла весьма и весьма напряжённая работа», — сообщил Песков.

Относительно того, проводился ли мониторинг состояния здоровья участников мероприятий, представитель Кремля сообщил, что этот вопрос находится в области, не подлежащей публичному обсуждению.

Как сообщало ИА Регнум, XVI саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. В мероприятии участвовали делегаций 36 стран. В саммите также принял участие генсек ООН Антониу Гуттериш.

Президент России Владимир Путин провёл двусторонние встречи со всеми лидерами стран БРИКС. В Казань по медицинским показаниям не смог приехать президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. С бразильским коллегой Путин провёл переговоры по телефону.

Также президент России провёл встречи с лидерами ряда стран, не входящих в БРИКС, но принявших участие в саммите, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с Гутерришем.

По итогам саммита лидеры стран БРИКС подписали декларацию. Путин назвал саммит кульминацией российского председательства в БРИКС и одним из заметных событий в мировом политическом календаре.