Челябинск, 28 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Челябинский областной суд приговорил обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка в драке возле торгового центра в Челябинске семерых мигрантов и одного жителя Курганской области к срокам от 4,5 года до 18 лет колонии. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе суда.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Шахрому Мирову, Тоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову, Шахзоде Сатторову, Нажмиддину Имомову, Ислому Ахмадову, Хуршеду Одинаеву, Зоиру Джалилову», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2023 года возле торгово-развлекательного комплекса «Космос» в Челябинске мигранты избили 17-летнего подростка, после его один из них нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь. В результате подросток скончался на месте от телесных повреждений.

«Мирову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Двоих помогавших избивать погибшего подростка приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а четвёртый, с учётом установленных законом для назначения наказания несовершеннолетним, получил 9,5 года колонии общего режима.

Ещё двоих участвовавших в драке обвиняемых приговорили к 5,5 года колонии общего режима каждого. Также двое молодых людей, являвшиеся на момент преступления несовершеннолетними, получили 5 и 4,5 года лишения свободы соответственно.

Уточняется, что при вынесении приговора суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств у всех подсудимых частичное признание вины, у троих — несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, у одного — наличие заболеваний и еще у одного — троих малолетних детей.

Суд также взыскал с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова и Сатторова компенсацию морального вреда в размере 1250 тыс. рублей с каждого в пользу родственников погибшего.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября телеканал 31tv сообщил, что в челябинской школе № 71 родитель угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. После инцидента учительницу математики с 34-летним стажем увезли в больницу.

В конце апреля мигрант в Челябинске оскорбил и попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Мужчин позднее публично принёс извинения за свои действия и в конце мая его выдворили из России.