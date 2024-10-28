Испания, 28 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Использование газовых плит в Европе является причиной 40 тыс. преждевременных смертей ежегодно, сообщило 28 октября агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что примерно треть домохозяйств в Европе используют газовые плиты в помещениях.

По данным учёных из Университета Жауме I в Испании, преждевременные смерти в Европейском союзе и Великобритании зачастую связаны с воздействием диоксида азота NO₂, который выделяют газовые плиты и печи. Он увеличивает риск приступов астмы.

Помимо диоксида азота при сгорании образуются твёрдые частицы, вызывающие респираторные заболевания. Кроме того, природный газ также широко используется для отопления домов в ЕС. В целом домохозяйства вносят около 25% в общий объём выбросов парниковых газов в ЕС.

«С точки зрения общественного здравоохранения, газовые плиты токсичны», — заявила ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

Как сообщало ИА Регнум, в мае журнал Science Advances опубликовал результаты исследования учёных Стенфордского университета, согласно которому существует связь между использованием газовых плит и возможностью преждевременного наступления смерти. По данным авторов, приготовление пищи на газу может привести к возникновению 200 тыс. случаев детской астмы ежегодно.

Как сообщил один из авторов исследования Роб Джексон, всего через час после использования газовой плиты в спальнях концентрация вредных веществ поднимается выше стандартов безопасности и остаётся на таком уровне на протяжении нескольких часов даже после отключения плиты. Чем меньше помещение, тем выше уровень загрязнения.