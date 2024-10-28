Москва, 28 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские силовики в период с августа по сентябрь обнаружили и закрыли 59 подпольных оружейных мастерских в 39 российских регионах. Об этом 28 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отмечается в сообщении.

Оперативные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, на территории Донецкой Народной Республики, Бурятии, Ингушетии, в ряде областей и краёв. По адресам проживания нелегальных оружейников прошли обыски и следственные действия. В результате было изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в числе которых автоматы, пулемёты, револьверы, винтовки и иное вооружение, а также более 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора, более 633 тыс. патронов различного калибра.

Отмечается, что ФСБ продолжит работу по выявлению и пресечению деятельности, связанной с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой оружия.

Как передавало ИА Регнум, за летний период в России силовики накрыли порядка 300 незаконных оружейников в 51 регионе, было изъято 586 единиц огнестрельного оружия и свыше 467 кг взрывчатки. Силовики прекратили деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В начале августа сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе в Донецкой Народной Республике схрон с вооружением и секретной документацией минобороны Украины. В нём были украинский гранатомёт «Форт-600» и девять гранат к нему, а также девять осколочных гранатомётных выстрелов (ВОГ) производства Польши, 11 ручных гранат и патроны к стрелковому оружию. Бойцы украинской армии оставили его во время окружения Мариуполя российскими военными.