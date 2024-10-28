Москва, 28 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Второй рыбный рынок «Москва — на волне» работает уже месяц. За это время его посетили 120 тыс. человек, которые приобрели более 65 тонн весовой продукции. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко считает, что успех проекта связан с тем, что он удачно вписался в тренд на многофункциональность объектов торговли.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

«Новые городские площадки, например, рыбные рынки «Москва — на волне», становятся общественными центрами, где может найти занятие каждый член семьи», — сказал Михайленко ИА Регнум. По его словам, студии мастер-классов, фудкорты с разнообразием кухонь народов мира, сцены для выступлений — все это предлагает насыщенный досуг и превращает рынки в точки притяжения.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

По мнению эксперта, мультиформатность — это главный тренд недвижимости. Он пояснил, что если раньше торговые площади объединяли под одной крышей несколько магазинов, то теперь они становятся общественными центрами, где каждый посетитель может найти для себя развлечения.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

«Таким образом, торгово-развлекательные центры, обеспечивая не только торговую функцию, становятся локальными точками притяжения», — подчеркнул декан.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

Площадь рыбного рынка в Митине составляет более четырех тысяч квадратных метров. Там расположены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, большая зона открытой кухни, студия мастер-классов, а также фудхолл с собственным бистро, где шеф-повар рынка разработал изысканное меню блюд из рыбы и морепродуктов. В рамках праздников и фестивалей на сцене проходит насыщенная культурная программа — выступления артистов, музыкантов, баттлы шеф-поваров.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

Ассортимент рынка в Митине представляет более 600 позиций рыбы и морепродуктов. Здесь можно приобрести живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбную продукцию, крабов, икру, а также живых моллюсков, различные консервы и полуфабрикаты.

Фото Натальи Феоктистовой Рыбный рынок «Москва — на волне» в Митино

Открытию проекта «Москва — на волне» в Митине предшествовал запуск аналогичного специализированного рынка в Косино-Ухтомском в ноябре 2023 года (на данный момент его посетили более миллиона человек), а также рекордные показатели проведения фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в 2024 году.