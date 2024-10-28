ДНР, 28 октября, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В освобождённом Вооружёнными силами России от украинских формирований городе Украинске в Донецкой Народной Республике (ДНР) осталось порядка 2 тыс. мирных жителей. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал глава региона Денис Пушилин.

РИА Новости

По его словам, на данный момент можно говорить только о приблизительных цифрах оставшихся в населённом пункте мирных жителей.

«Если говорим, обращаясь к Украинску, то там находятся до 2 тыс. человек», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Глава региона уточнил, что в освобождённом российскими военными населённом пункте Горняк осталось около 1 тыс. мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, армия России освободила город Украинск в конце сентября. В связи с этим глава Минобороны Андрей Белоусов направил командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады поздравительную телеграмму, поблагодарив военных за верность воинскому долгу и присяге.

В Минобороны 26 октября рассказали, что военные штурмовых подразделений ВС РФ доставили мирных жителей освобождённого Украинска в пункты временного содержания. Отмечалось, что эвакуированных мирных граждан обеспечили в них всем необходимым.