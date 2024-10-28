Владивосток, 28 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Четырехлетний мальчик рассказал воспитательнице детского сада, что дома его домогалась старшая сестра. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

В полицию обратилась воспитательница одного из детских садов Приморского края. Женщина сообщила полиции, что один из её воспитанников мог подвергнуться сексуальному насилию. По словам женщины, она заметила, что мальчик стал отстранённым и замкнутым. Воспитательница решила поговорить с ребёнком.

«В разговоре с воспитателем детского сада четырёхлетний признался, что дома его домогалась старшая восемнадцатилетняя сестра», — рассказал источник.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту сообщения воспитательницы. Оперативникам предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье детского тренера заподозрили в растлении своих учениц. Жертвами тренера секции армрестлинга в Шатуре в течение пяти лет могли стать девочки от 14 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).