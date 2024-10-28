Москва, 28 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии 39-летний Акылбек А., до смерти избивший 78-летнюю писательницу и бывшую преподавательницу Театрального института имени Щукина Раису Кирсанову в Москве, мог попасть в многоквартирный дом не случайно. Соседнюю от женщины квартиру снимали граждане Киргизии, с которыми задержанный мог быть знаком через своих земляков. Сразу после убийства Кирсановой киргизские соседи срочно собрали вещи и съехали. Об этом журналистам ИА Регнум рассказали соседи убитой Раисы Кирсановой.

Кадр из видео Раиса Кирсанова

Жители дома уверены, что убивший Раису Кирсанову шёл именно к своим землякам, но на этаже перепутал право и лево и зашёл не в ту дверь.

«Прямо напротив двери убитой Кирсановой находится квартира, которую несколько лет снимали граждане Киргизии. Сколько их там жило и чем они занимались, неизвестно. Они были скрытные, вели себя тихо, ни с кем не общались, дверь никому никогда не открывали. Когда заходили в дом, то постоянно озирались, а выходя на лестницу, всегда выглядывали за дверь, чтобы там никого не было и никто их не видел. Подозрительные, но раньше проблем с ними не было», — рассказала о странных соседях жительница подъезда.

Информацию о странной квартире подтвердили и другие соседи убитой пенсионерки.

«Утром 21 октября, на следующий день после происшествия, жильцы той квартиры срочно собрали все свои вещи, погрузили их в машину такси и тихо уехали в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. Я сама видела, как они поспешно выносили вещи», — рассказала ещё одна соседка.

ИА Регнум

Следствие проверяет версию, что Акылбек мог быть знаком с жителями этой квартиры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 20 октября в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине, который хулиганит в одном из подъездов на улице Открытое шоссе в Москве. Прибыв на место, оперативники обнаружили в одной из квартир жестоко избитую 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Рядом как ни в чем не бывало спал пьяный гражданин Киргизии Акылбек.

Женщину экстренно госпитализировали в реанимацию со множественными травмами головы. Врачи боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти её не удалось — от полученных травм Раиса Кирсанова скончалась в больнице.

39-летнего мигранта задержали. Он был настолько пьян, что не смог вспомнить, как и зачем избивал пенсионерку. Известно, что мужчина проник в подъезд будущей жертвы, гулял по этажам и дергал за ручки двери квартир. Квартира Раиса Кирсановой оказалась не заперта. Мигрант ворвался в жилище пенсионерки и набросился на женщину с кулаками.

Вскоре ИА Регнум стало известно, что мигрант находился в России нелегально. Регистрация мужчины истекла ещё в июне 2024 года, продлевать её Акылбек не стал. По закону он должен был покинуть Россию, однако остался в стране в поисках заработка. Знакомые подозреваемого в убийстве мигранта-нелегала рассказали, что мужчина пытался найти работу, но нигде не мог устроиться и очень злился из-за этого, пристрастился к алкоголю.

Сейчас Акылбек задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»), а также по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия»). Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.