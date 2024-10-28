Вашингтон, 28 октября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. По итогам 2024 года российские Вооружённые силы заняли первое место в рейтинге самых сильных армий мира. Данную оценку приводит американский военный журнал U. S. News and World Report.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На второй и третьей строчках списка расположились вооружённые силы США и Израиля, на четвёртой — Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

В десятку стран с лучшими армиями мира также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция. Украина заняла в рейтинге восьмое место.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия, как бы ни окончился конфликт на Украине, выйдет из него сильнее, чем была. По словам генерала, у НАТО после завершения Россией специальной военной операции появится противник с реальными навыками, обученными войсками и «чёткими намерениями».

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.