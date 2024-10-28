Захарова обратилась к Зурабишвили после её слов о «европейском будущем»
Захарова поинтересовалась у Зурабишвили, чем грузинское будущее хуже европейского
Тбилиси, 28 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об отказе признать результаты парламентских выборов, поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.
Ранее грузинский лидер заявила, что признание результатов сравнимо с признанием перехода страны под контроль России. Никто не сможет отнять у Грузии европейское будущее, подчеркнула политик.
«Лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее. Кстати, у меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского?» — написала спикер МИД РФ 27 октября в Telegram-канале.
Она также напомнила, что сам Евросоюз с подачи Вашингтона уже лишился «европейского будущего», когда флагманы бизнеса перешли в США и пропала стабильная ресурсная подпитка. По мнению дипломата, верить, что ЕС ещё кого-то может одарить будущим, «просто глупо».
По словам Захаровой, будущее есть у тех стран и народов, которые в состоянии самостоятельно принимать решения, не подчиняясь требованиям западных коллег. В заключение спикер МИД привела в пример слова двоюродной сестры Зурабишвили Элен Каррер д’Анкосс, писавшей, что Европа превратится в нежизнеспособное образование, становиться частью которого России ни к чему.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%.
Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.
За несколько дней до парламентских выборов Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма, заявила политик.