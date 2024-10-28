Тбилиси, 28 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об отказе признать результаты парламентских выборов, поинтересовалась, чем грузинское будущее хуже европейского.

Georgia Presidential Admin/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Ранее грузинский лидер заявила, что признание результатов сравнимо с признанием перехода страны под контроль России. Никто не сможет отнять у Грузии европейское будущее, подчеркнула политик.

«Лишение будущего — это лишение независимости и национальных интересов. Пока страны и народы думают самостоятельно, а не беспрекословно выполняют приказы вашингтонских кураторов, у них есть будущее. Кстати, у меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского?» — написала спикер МИД РФ 27 октября в Telegram-канале.

Она также напомнила, что сам Евросоюз с подачи Вашингтона уже лишился «европейского будущего», когда флагманы бизнеса перешли в США и пропала стабильная ресурсная подпитка. По мнению дипломата, верить, что ЕС ещё кого-то может одарить будущим, «просто глупо».

По словам Захаровой, будущее есть у тех стран и народов, которые в состоянии самостоятельно принимать решения, не подчиняясь требованиям западных коллег. В заключение спикер МИД привела в пример слова двоюродной сестры Зурабишвили Элен Каррер д’Анкосс, писавшей, что Европа превратится в нежизнеспособное образование, становиться частью которого России ни к чему.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов, заявили, что не намерены работать в парламенте нового созыва и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября.

За несколько дней до парламентских выборов Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма, заявила политик.