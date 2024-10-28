Москва, 28 октября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В России в понедельник, 28 октября, началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится с указанного числа по 2 ноября.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суббота, 2 ноября, была объявлена сокращённым рабочим днём, т. к. выходной был перенесён на 30 апреля 2025 года. Благодаря этому с 28 апреля по 1 мая 2025 года россиян ждут непрерывные выходные.

Из-за празднования Дня народного единства понедельник, 4 ноября, также объявлен выходным днём. Из 30 календарных дней в ноябре будет 21 рабочий день и девять выходных.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2024 года россиян ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря. С воскресенья, 29 декабря, начнутся длинные новогодние выходные.

Ранее Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году. По нему новогодние праздники продлили до 11 дней, они закончатся 8 января.