Москва, 28 октября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В России за первые три квартала на 12–15% поднялись в цене смартфоны, сообщили 28 октября «Известия».

Валерий Мельников/РИА Новости

Средняя цена нового смартфона за первые девять месяцев 2024 года выросла с 21,2 до 23,9 тыс. рублей. Об этом сообщили в «Марвел-Дистрибуции» и МТС. По данным источника в одном из федеральных ретейлеров, смартфоны подорожали на 14% и средняя цена гаджета составила 23,7 тыс. рублей.

Как отметили импортёры и розничные продавцы, это произошло из-за роста курса валют к рублю, увеличения ключевой ставки Банка России и усложнения логистики.

По данным «Марвел-Дистрибуции», смартфоны, закупленные по новым ценам, окажутся на рынке в ноябре–декабре. В их стоимость будет заложена и растущая ставка Банка России.

По данным компании «МегаФон», стоимость смартфонов из новых партий увеличилась до 15%. Как отметили представители маркетплейса Wildberries, за первые три квартала модели среднего и верхнего ценового диапазона выросли на 31% в денежном выражении.

По данным «М. Видео-Эльдорадо», всего за этот период в России было приобретено 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли аппараты Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, люди стараются купить гаджет подороже в расчёте на то, что он дольше прослужит.

Некоторые специалисты видят за повышением цен стремление продавцов увеличить прибыль. Так, партнёр Comnews Research Леонид Коник отметил, что торговцы смартфонами, как и электроникой, вероятно, закладывают инфляционные ожидания и большую наценку. Он назвал мифом усложнение логистических цепочек для ввоза смартфонов в страну. По его мнению, пят — семь процентов роста цен можно списать на платёжные затруднения, но оставшиеся семь — девять процентов повышения идут просто в карман продавцов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что ускоренный рост цен на отдельные товары в стране будет сдерживаться за счёт роста предложения.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Согласно прогнозу ЦБ РФ, в будущем году инфляция снизится до уровня 4,5–5%.