Москва, 28 октября, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В 2020 году экс-начальник управления Минобороны РФ Александр Оглоблин, арестованный за взятку, в декларации о доходах указал почти ₽2 млн и две квартиры, следует из документа, размещённого на сайте "Декларатор".

mil. spbsut.ru Александр Оглоблин

За год он заработал ₽1,9 млн. В качестве имущества значились квартиры площадью 59, 6 кв. м и 82,6 кв. м.

Доход супруги составил ₽752 тыс. На неё была оформлена машина Kia Sportage.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в отношении Оглоблина следователи возбудил уголовное дело за взятку в размере ₽10 млн. Экс-начальник управления Минобороны в период с 2016 по 2021 год получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» деньги за общее покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку оборонному ведомству устройств связи.

В начале августа адвокат генерала Вадима Шамарина Игорь Дюкин рассказал, что осуждённого в феврале 2022 года на 4,5 года за хищения Оглоблина освободили из колонии после дачи последним показаний по делу его подзащитного. По словам Дюкина, Мосгросуд в марте заменил генералу неотбытый срок в колонии на исправительные работы.