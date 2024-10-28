Нью-Йорк, США, 28 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Появление Мелании Трамп на сцене в ходе митинга её мужа, экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке шокировало собравшихся на мероприятие. Об этом 27 октября написала газета New York Post.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Мелания Трамп

Отмечается, что до этого супруга экс-главы Белого дома не появлялась на предвыборных мероприятиях Трампа и только иногда принимала участие в частных мероприятиях. При этом она не стала выступать с речью на митинге в Милуоки после покушения на Трампа в Пенсильвании и ограничилась только заявлением.

«Мы рады, что к нам присоединилась моя красавица-жена», — заявил в ходе митинга в Нью-Йорке Дональд Трамп, который под «яростные аплодисменты и возгласы» вышел на сцену, после чего обнял супругу и поцеловал её в щеку.

По словам автора публикации, Мелания Трамп стала хедлайнером митинга и во время оваций и криков участников мероприятия указала на снижение качества жизни в этом городе в течение последних лет. Жена Трампа также заявила, что её супруг будет «следующим главнокомандующим», который сумеет вернуть величие Нью-Йорку и США.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября на митинге в Нью-Йорке Трамп в своём выступлении четыре раза упомянул Россию. Он также дважды произнёс имя президента РФ Владимира Путина, в очередной раз заявив, что «хорошо с ним ладит».

Экс-президент США 21 октября заявил, что якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия будет «преследовать» Украину. По утверждению Трампа, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать из-за их хороших отношений, однако вынужден будет сделать так, потому что другого выбора ему бы не осталось.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 октября отметил, что слова Трампа о якобы угрозе Путину ударить по Москве нужно рассматривать в контексте избирательной кампании в США. По мнению министра, кандидаты в американские президенты сейчас сконцентрированы на поиске тезисов, которые могут повлиять на избирателей в их пользу.