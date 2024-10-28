Сочи, Краснодарский край, 28 октября, 2024, 10:09 — ИА Регнум. В Сочи после массовой драки в полицию доставили 23 человека. Об этом 28 октября сообщили в главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Накануне вечером на ул. Труда в г. Сочи произошел конфликт между двумя группами молодых людей, в результате которого были причинены телесные повреждения 17-летнему местному жителю», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, причиной драки стал конфликт из-за девушки. Потерпевший отказался писать заявление и обращаться за помощью к медикам.

Полицейские установили личности и доставили в отдел участников инцидента. Из них 10 были привлечены к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ («Мелкое хулиганство», «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и теперь ожидают решения суда. Проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября уголовное дело было возбуждено по факту массовой драки, произошедшей в подмосковном городе Пушкино. Конфликт разгорелся около шести часов вечера 26 октября в городском парке. По данным полиции, две компании молодых людей вступили в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. Пострадавших, судя по отсутствию сообщений от медучреждений, не было.