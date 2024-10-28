Лондон, 28 октября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре в ходе биржевых торгов впервые с 1 октября падала ниже отметки 72 доллара за баррель. Это 28 октября следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно этой информации, по состоянию на 01:01 мск за баррель нефти сорта Brent давали 71,99 доллара (-5,34%).

При этом к 07:59 мск цена на эту марку нефти составляла 72,69 доллара (-4,42%). В это же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижался до 68,5 доллара за баррель (-4,57%).

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября ВВС Израиля нанесли удары по ряд стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА. По информации СМИ, Тель-Авив использовал для атаки свыше 100 самолётов, включая новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В результате этого было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

Позднее в этот же день в иранском министерстве нефти заявили, что объекты нефтяной промышленности Ирана не пострадали от израильских авиаударов. Отмечалось, что нефтяная отрасль страны функционирует в обычном режиме.