Казань, 28 октября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Палестина намерена продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединённых Наций, вопреки противодействию этому со стороны США. Об этом 28 октября заявил советник президента Палестины Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединённых Наций в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединёнными Штатами», — привело его слова «РИА Новости».

Аль-Хабаш добавил, что также Палестина намерена продолжать добиваться признания своей государственности рядом стран Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В ходе него он встретился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.

Президент РФ 24 октября заявил, что мир на Ближнем Востоке нельзя восстановить, пока сохраняется историческая несправедливость в отношении Палестины. Глава государства уточнил, что без разрешения этой ситуации конфликт не удастся урегулировать, порочный круг насилия разорвать не получится, и люди в этом регионе продолжат жить в атмосфере перманентного кризиса с неизбежными рецидивами.